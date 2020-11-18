Альфа-Групп запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0

Альфа-Банк, Х5 RetailGroup, Билайн и АльфаСтрахование открывают регистрацию на онлайн-чемпионат для российских дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0. Состязание продлится шесть недель— с 12 декабря до 20 января. За это время участникам предстоит оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Призовой фонд чемпионата — один миллион руб. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.

Alfa-Battle проводится уже во второй раз. Первый чемпионат для Java-разработчиков состоялся в июне текущего года. Он превзошел все ожидания организаторов: охват интернет-аудитории составил 32 млн человек, участниками стали 198 разработчиков из 50 городов России. 17специалистов находятся на разных стадиях трудоустройства.

12 декабря, в день старта состязания, состоится стрим-конференция с участием Владимира Верхошинского и лидеров направлений по работе с данными, машинному обучению и искусственному интеллекту компаний Альфа-Групп. Участники также увидят трейлер к первому в России сериалу про дата-сайентистов, главные роли в котором исполнили реальные профессионалы из Альфа-Банка, X5RetailGroup, Билайна и Альфа-Страхования. Награждение финалистов и afterparty в новом московском офисе Альфа-Банка пройдут 29 января. Зарегистрироваться для участия в чемпионате.