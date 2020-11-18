В Челябинской области вдове ветерана отказали в выплате к Дню Победы

Супруг женщины участвовал в боях на Западной Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Нязепетровского района вступилась за вдову ветерана, которой отказали в единовременной выплате, приуроченной к 75-летию Победы. По данным ведомства, женщина должна была получить деньги в соответствии с указом президента, поскольку ее супруг участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в 1949 году.

Однако в Управлении ПФР Верхнего Уфалея так почему-то не считают, и отказываются выплачивать пенсионерке деньги.

— Прокуратурой района в защиту прав пенсионерки в Нязепетровский районный суд направлено исковое заявление о признании права на получение выплаты и обязании УПФР в г.Верхнем Уфалее произвести выплату, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Согласно президентскому указу, женщина должна получить 75 тысяч рублей.

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