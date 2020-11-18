В контракте колонии и мэрии Челябинска на благоустройство дороги в аэропорт нашлись нарушения

По дороге в аэропорт установили огромный медиаэкран Фото: мэрия Челябинска

Комитет дорожно хозяйства администрации Челябинска заключил контракт с исправительной колонией № 2 на благоустройство дороги в сторону аэропорта. Сумма контракта составила 84,6 млн рублей, однако УФАС выяснило, что фактически колония выполнила работы на 4 млн рублей: установили металлические конструкции «Въездная стела», «Счастливого пути, Челябинск», лавочки, урны, пандусы и другие изделия.

Для остальных работ они привлекли субподрядчиков, с которыми заключили 65 контрактов на общую сумму 71 млн рублей. Такие действия противоречат законодательству и могут говорить о мнимом исполнении контракта со стороны исправительной колонии.

— Челябинское УФАС России признало в действия заказчика нарушение Закона о контрактной системе, — сообщили в УФАС по Челябинской области. — В отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Помимо этого, в антимонопольную службу поступило обращение, согласно которому с 2017 мэрия заключила 65 контрактов с ГУФСИН на сумму 494 млн рублей, и их результат мало чем отличается от вышеописанной ситуации.

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