Показывать то, в чем сильны: еще больше предприятий Южного Урала будут приглашать туристов на экскурсии

Челябинская область расширит список площадок для промышленного туризма. Согласно договору, подписанному правительством и Агентством стратегических инициатив, в 2021 году начнется создание новых производственных туров и регион, наконец, перестанет ассоциироваться с сапожником без сапог, отмечают авторы телеграм-канала «Челябушка».

— Вроде бы логично показывать гостям то, в чем сильны в первую очередь. 130 южноуральских предприятий настроены оптимистично и готовы проводить экскурсии, однако на сегодня лишь 15 организуют их на постоянной основе. Зачастую туры разовые. В общем, не густо, — добавляет «Челябушка». — Экспертная группа АСИ побывает на местных заводах и оценит маршруты. Верим, что в сотрудничестве с экономическим блоком они устроят мозговой штурм, но обсуждать новинки лучше не только при участии руководства заводов и представителей муниципалитетов. Обязательно должно учитываться народное мнение. Чтобы механизм заработал и, кстати, принес дивиденды в программе кешбэка от внутреннего туризма, нужна заинтересованность каждого винтика.