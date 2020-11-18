После взрыва. Текслер распорядился проверить газовое оборудование по всей области

Взрыв и пожар в цехе по производству пластиковых конструкций унесли две жизни. Еще четверо человек пострадали. Фото: пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

В среду, 18 ноября, губернатор провел аппаратное совещание с главами городов и районов Челябинской области. Алексей Текслер распорядился создать специальную комиссию для комплексной проверки газового оборудования. В Челябинске случилось несколько аварий с человеческими жертвами и пожарами.

Последняя прогремела накануне: на ул. Демидовской, 8 в котельной цеха пластиковых конструкций рванул газ, вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни двух человек, четверо пострадали.

По решению губернатора в комиссию по проверке газового оборудования войдут специалисты министерства строительства и инфраструктуры региона, Ростехнадзора, МЧС и полиции, главы территорий.

До 1 января будущего года появится реестр предприятий, организаций и жильцов, где используется газовое оборудование. В зоне особого внимания — семьи из групп риска. Они, подчеркнул Текслер, могут выпадать из зоны контроля и не иметь договоров на обслуживание оборудования. Эксперты проверят техническое оснащение и устранят нарушения.

— Эту работу буду держать на личном контроле, — подчеркнул губернатор.

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