В Челябинской области зарегистрированы 238 смертельных случаев от COVID-19, в два с лишним раза больше — 529 — от основного заболевания (коронавирус — сопутствующее). Фото: Артем КИЛЬКИН

В статистике Минздрава смертность пациентов с подтвержденным COVID-19 разделена на две части. Отдельно указаны пациенты, умершие непосредственно от коронавируса, и скончавшиеся от других причин. Главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов объяснил, зачем в сводке уточнения о хронических заболеваниях умерших людей.

Уже полгода жители Челябинской области наблюдают в коронавирсной статистике Минздрава другие диагнозы. Получается, что у человека положительный тест на COVID-19, он проходит лечение в ковидном отделении, но в причине смерти инфекцию указывают в качестве сопутствующего заболевания. Владимир Антонов говорит, что диагноз уточняют не просто так.

— Смерть непосредственно от коронавируса и смерть пациента с коронавирусом от обострения хронического заболевания — это не одно и то же, — рассказал Владимир Антонов. — Потому что смерть от ковида непосредственно связана с проявлением именно ковидной инфекции. Если пациент умирает от того же инфаркта миокарда, то он только косвенно связан с COVID-19. Коронавирус здесь выступает в качестве, скажем так, триггера, всех этих процессов. Поэтому идет четкое разграничение: или смерть от ковида, когда мы не видим никаких у пациента предпосылок для того, что бы он умер, или к смерти привело все-таки обострение какой-то хронической патологии. В головах людей получается такая несостыковка: складывается ложное впечатление, что мы скрываем смертность и так далее. Но на самом деле есть четкие медицинские предпосылки, аргументы для постановки именно клинического диагноза о причине наступления летального исхода.

В Челябинской области на сегодняшний день зарегистрированы 238 смертельных случаев от COVID-19, в два с лишним раза больше — 529 — значатся в качестве смерти от основного заболевания, а коронавирус как сопутствующее.

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