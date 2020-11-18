Клиенты ВТБ в Екатеринбурге смогут передавать документы в Росреестр через офис банка

Фото: предоставлено ВТБ

Банк ВТБ в Свердловской области и филиал Кадастровой палаты по УрФО реализовали новую совместную услугу. Теперь клиенты, оформившие ипотеку в ВТБ, могут подать документы для регистрации собственности непосредственно в отделении банка, без посещения МФЦ.

Пилотный проект запущен в дополнительном офисе «Юбилейный» в Екатеринбурге, где расположено рабочее место специалиста Кадастровой палаты. Оформив ипотеку в ВТБ, клиенты банка могут записаться к данному специалисту и передать документы для регистрации прав собственности на недвижимость. Готовая выписка из ЕГРН доставляется в тот же офис.

Услуга распространяется на все основные виды ипотечных сделок, включая приобретение строящегося жилья и объектов на вторичном рынке, рефинансирование действующих кредитов.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил:

- Мы постоянно улучшаем сервис по ипотеке, чтобы наши клиенты могли быстро и комфортно получить жилищный кредит и все сопутствующие услуги. В партнерстве с Кадастровой палатой мы реализовали новую опцию, уникальную для Екатеринбурга. Обычно для передачи документов в Росреестр нужно сначала потратить несколько дней или даже недель на ожидание своей записи в МФЦ. Клиенты ВТБ теперь смогут сделать это через отделение банка и существенно сэкономить время.

Юрий Белоусов, заместитель директора филиала Кадастровой палаты по УФО:

- Для удобства горожан мы развиваем наши дистанционные сервисы: выездной прием заявлений в Росреестр, а также курьерскую доставку готовых документов. Как показывает практика, чаще всего этими услугами пользуются в комплексе. Мы рады предложить их клиентам одного из лидеров ипотечного рынка и уверены, что они будут востребованы.

Дополнительный офис «Юбилейный» банка ВТБ находится по адресу ул. Луначарского, 128. Специалист Кадастровой палаты работает в данном офисе с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 и принимает клиентов по предварительной записи. Записаться к специалисту возможно при оформлении ипотеки в любом отделении ВТБ в Екатеринбурге. Стоимость услуги составляет 2020 руб.

ВТБ последовательно упрощает процедуру оформления ипотеки и взаимодействия клиентов с различными ведомствами. Весной 2020 года ВТБ упростил порядок использования материнского капитала для получения жилищного кредита. Соответствующее заявление сейчас можно подать в отделении банка только по паспорту и СНИЛС, без предварительного сбора документов: банк сам обменяется необходимыми сведениями с Пенсионным фондом России.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)