«В подарок землякам»: Юрий Гальцев снял музыкальный клип про Курган

Фото: скрин из видео instagram.com/galtsev_yuriy

Известный артист Юрий Гальцев записал песню и клип, посвященные его родному Кургану. На видео он прогуливается по улочкам города, встречается с местными жителями, родственниками и даже заглядывает на могилу к своему отцу.

— Эта песня — подарок! Всем моим землякам — Курганцам, — написал Гальцев в своем Instagram.

В самой песне артист не только ностальгирует по своей малой родине, но и вспоминает великих людей, которые прославили Зауралье. Здесь есть и строчки про хлебороба Терентия Мальцева, и про хирурга Гавриила Илизарова.

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