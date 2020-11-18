10 тысяч мест в отелях. Текслер поручил приглашать в область инвесторов для развития туризма

Красоты Южного Урала - блестящий залог развития туристической отрасли. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

О развитии внутреннего и въездного туризма с заместителями и главами муниципалитетов вел речь губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании в среду, 18 ноября. Современная развитая туристическая инфраструктура принесет региону не только экономические преимущества (налоговые поступления, рабочие места), но и сделает сам отдых безопасным — для окружающей среды, в том числе.

Каждый год живописными местами Южного Урала приезжает любоваться более 2,5 млн. человек. Но дикий туризм — это горы мусора, вытоптанные поляны, лесные пожары. Только в июле этого года сильнейшие пожары вокруг озера Тургояк тушили несколько дней силами сотрудников МЧС. Такая ситуация недопустима, считает губернатор.

— Люди приезжают, пользуются благами природы, но как индустрию с созданием новых рабочих мест, налогов и прочим мы преимущества туркластера практически не используем. Наша задача — эту ситуацию изменить, — сказал Текслер.

Наш регион конкурентоспособен в туристической отрасли, и этот потенциал еще предстоит реализовать. Нам нужен формат отпускного туризма, важно строить загородные отели. Региону требуется 10 тыс. мест в современных отелях. В том числе, для санаторно-курортного лечения.

По поручению Алексея Текслера регион максимально включится в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Преимущество участия — субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство гостиниц и софинансирование обеспечивающей инфраструктуры для новых отелей — под международными и федеральными брендами.

Правда, нынешний парадокс в том, что природные достопримечательности в регионе есть, а земля для строительства отелей формально отсутствует. Лишь 13 муниципалитетов предоставили некоторую информацию по отдельным земельным участкам. Большинство чиновников на местах перспектив не видят.

— Займитесь землями, есть инвесторы, которые готовы заходить в регион. Но они с боем вопросами выделения участков заниматься не будут, им надо дать возможность развивать бизнес, вкладывать средства, — сказал Алексей Текслер.

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