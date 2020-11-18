«Доктор, я вас вижу!». Челябинская область запускает проект телемедицины

Телемедицина актуальна в пору пандемии. Фото: Александр РОГОЗА

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинской области развивается телемедицина. Пандемия стимулирует развитие современного удобного оказания медицинской помощи пациентам на дому.

— В новых условиях нужно применять и новые формы работы. Ситуация меняется динамично, нужно ей соответствовать. И не забывать главного — оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Прошу обратить на это внимание, это принципиально, — заявил глава региона Алексей Текслер в мае на совещании с социальным блоком.

Городские поликлиники Челябинска начнут работать в системе первыми. В четверг, 19 ноября, в тестовом режиме состоится сеанс телемедицинской связи с пациентами в поликлинике ОКБ N 2 по ул. Гагарина.

— Важен вопрос персонификации пациента. Мы должны быть уверены, что тот, с кем с помощью телемедицинских коммуникаций общается врач, этот тот, кем он представляется. Ему будут назначаться препараты, лечение. Пациент должен иметь регистрацию на портале госуслуг, — сказала на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией, первый заместитель министра здравоохранения Сахарова.

Для общения с врачом нужен смартфон, планшет, ноутбук или ПК. Услуги телемедицинских консультаций рассчитаны, прежде всего, на экономически активное трудоспособное население.

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