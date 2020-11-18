Власти Челябинской области рассказали, будут ли в этом году губернаторские елки

В этом году на губернаторских елках хоровода и развлекательной программы у елки не будет. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Маленькие жители Челябинской области не останутся без новогодних праздников, несмотря на коронавирус. Традиционные губернаторские елки состоятся, правда, в ином формате — без хороводов и игр. Об этом 18 ноября на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Дети посмотрят праздничный спектакль и получат подарки от областных властей. Но если раньше губернаторские елки проводились в пяти территориях — Челябинске, Магнитогорске и так далее, то в декабре такие праздники пройдут в каждом районе и каждом муниципалитете, — сообщила заместитель губернатора. Она отметила, что мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В школах дети тоже соберутся на праздник. Но в этом году утренники пройдут отдельно по классам.

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