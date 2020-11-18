Власти Челябинской области прокомментировали информацию о «липовых» справках об отсутствии COVID-19

Раньше продавали больничные, теперь — справки об отрицательных анализах на коронавирус. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинской области появился новый вид нелегального бизнеса — в интернете начали продавать справки об отсутствии ковида. Любой желающий может приобрести себе отрицательный результат теста с печатью частной лаборатории. На очередном брифинге по коронавирусу журналисты обсудили эту тему с властями.

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что справки подделывались и раньше, по другим болезням. И рекомендовала журналистам направить информацию в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этом.

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