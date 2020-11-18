В Минздраве рассказали, кто прикреплен к новой инфекционной больнице в Челябинской области

В новой инфекционке лечатся люди самых разных социальных групп. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

На брифинге по коронавирусу 18 ноября заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала, жители каких районов будут лечиться в новой инфекционной больнице в Малой Сосновке.

— К больнице прикреплены районы Челябинска, а также Южноуральск, Пласт, Сосновский район, — сообщила Виктория Сахарова.

Вице-губернатор Ирина Гехт добавила, что есть определенная маршрутизация, и медики не могут увозить каждого больного в новый инфекционный центр. Сейчас там лечатся 70 пациентов, восемь из которых находятся в реанимации, пять — на ИВЛ. Также врачи начали заселять пациентами второй корпус.

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