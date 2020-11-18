В Челябинске образовалась пробка из-за ДТП с трамваем

Возле ТРК «Космос» образовалась пробка из-за аварии с трамваем. Фото: кадр из видео «Интерсвязь»

Сегодня, 18 ноября, на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы легковушка врезалась в трамвай. ДТП попало на камеры «Интерсвязи».

Судя по кадрам, водитель не пропустил общественный транспорт, что и привело к столкновению. В итоге вагон встал посреди перекрестка, из-за чего образовалась пробка. Потом начала выстраиваться очередь из трамваев. Через 15 минут удалось решить проблему, и движение общественного транспорта возобновилось.

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