Челябинский «Трактор» с «сухим» счетом переиграл СКА и поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ

Томаш Гика забросил победную шайбу в ворота питерского СКА. Фото ХК СКА

Игра принципиальная. Армейцы с берегов Нивы — клуб, где еще в прошлом году помощником главного тренера работал нынешний наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин. В предыдущем сезоне питерцы и челябинцы разошлись миром: в столице Южного Урала СКА выиграл в овертайме (4:3), в Северной столице «медведи» взяли реванш в основное время — 2:1.

Нынче обе команды в лидерах в своих дивизионах — СКА — второй на Западе, «Трактор» — третий в Восточной конференции. И та и другая команда на ходу — на счету клубов серия из четырех побед кряду. Кто-то должен был прервать этот расклад. Перед матчем букмекеры отдавали предпочтение СКА — коэффициенты 4,3 на победу «Трактора», 1,7 — на Питер…

Сегодня, 18 ноября, два периода остались безголевыми. И только в середине третьего команды счет «размочили». И удалось это челябинцам — на 53-й минуте отличился лучший бомбардир «Трактора», чешский легионер Томаш Гика.

В оставшееся время счет не изменился. Кстати, шестой раз Иван Федотов, играя в воротах, уходит непобежденным. 1:0 — «сухая» победа «Трактора» на СКА, пятых подряд успех. Эта победа позволила черно-белым подняться на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

22 ноября в Челябинске «Трактор» сыграет с московским «Динамо».

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