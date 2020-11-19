В Челябинске кроссовер сбил женщину на пешеходном переходе

Авария случилась в 8:50 утра. Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП произошло в Курчатовском районе накануне утром, 18 ноября. 61-летняя челябинка переходила дорогу по «зебре» возле дома Черкасская, №13/1, когда ее сбил Nissan X-Trail.

— В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии.

В этот день в Челябинске произошло еще одно ДТП с пострадавшим. На улице Машиностроителей столкнулись Toyota и Volkswagen. За рулем обеих машин были женщины. Хозяйка Toyota отделалась испугом, а вот автомобилистка на Volkswagen получила травмы.

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