В Челябинске одобрили «закон Марыси» о защите диких животных

В Челябинской области депутаты ЗСО одобрили поправки в федеральное законодательство, чтобы дикие искалеченные животные жили в зооприютах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта история началась три года назад. Челябинский ветврач, руководитель приюта для диких животных «Спаси меня!» Карен Даллакян спас попавшую в капкан молодую рысь. Искалеченную заднюю лапу бедняжке пришлось удалить.

Благодаря заботе животное быстро оправилось. В дикой природе рысь бы не выжила. Так у Карена появился новый питомец, требующий постоянного внимания.

Но судьба Марыси (это имя хищнице выбрали челябинцы) висела на волоске.

Дело в том, что по закону после лечения дикое животное нужно выпустить в среду обитания, или продать на аукционе, или… утилизировать. Утилизировать Марысю? Продать ее на аукционе? На манто?

И тогда Карен пошел по инстанциям, и поднялась волна общественного мнения. Марысю отстояли. Но федеральное законодательство о животных нуждалось в корректировках.

В июне губернатор провел встречу с зоозащитниками. А потом выступил с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «О животном мире». Конечно, миссия ветеринара — сделать все, чтобы животное вернулось в естественную среду обитания. Но часто это сделать невозможно.

Корректировки в законодательство позволят передавать изъятых из оборота незаконно добытых диких животных, если их физическое состояние не позволяет жить в среде обитания, в специализированные приюты, где им будет обеспечиваться лечение и содержание, а при успешном излечении — выпуск в природу.

Заботиться о животных в Челябинской области готовы зоозащитные организации региона, в том числе Фонд «Спаси меня» Карена Даллакяна. Доктор и попросил губернатора содействовать в изменении закона.

На заседании комитета по экологии Законодательного Собрания поправки в федеральный закон были одобрены, будут рассмотрены на заседании ЗСО, а потом поступят в Госдуму.

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