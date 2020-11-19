Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 ноября составляет 23 964 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели еще 219 человек, школьников среди них нет. Всего, по данным на 19 ноября, в регионе зафиксировано 23 964 случая COVID-19.

Накануне больницы покинули 59 выздоровевших южноуральцев. А всего с начала пандемии выздоровели 16 330 человек. Еще 6 817 пациентов остаются под наблюдением врачей.

Статистика умерших от коронавируса продолжает расти. За прошедшие сутки умерли восемь человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Непосредственно от ковида умерли четыре человека: два мужчины 76 и 83 лет и женщины 59 и 84 лет. Еще у четверых были серьезные хронические заболевания, коронавирус стал сопутствующим: два пациента 70 лет, и три пациентки 81 и 84 лет.

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