ЧМК произвел балку для строительства дата-центра «Яндекса»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около 300 тонн горячекатаной балки для третьей очереди строительства дата-центра «Яндекса» под Владимиром.

«Яндекс» инвестирует 6,4 миллиарда рублей в развитие центра обработки и хранения данных, находящегося в поселке Энергетик Владимирской области. В металлоконструкциях строящегося корпуса «Гамма» использована горячекатаная балка производства ЧМК. Поставила продукцию комбината металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Первая очередь дата-центра мощностью 10 мегаватт заработала в сентябре 2017 года. Сейчас компания развивает мощности проекта. «Яндекс» называет дата-центр во Владимирской области одним из самых передовых по уровню автоматизации не только в России, но и в мире.

Завершение строительства намечено на июнь 2021 года.

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