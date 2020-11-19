Новая дорога у арены «Трактор» в Челябинске построена

Дорога соединила два перспективных района — «Ньютон» и Тополиную аллею Фото: Ольга АНТОНОВА

В мае в Челябинске началось строительство участка дороги по улице 250 лет Челябинску на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. Для понимания: дорога пролегает мимо новой школы в ЖК «Ньютон» на Северо-западе.

30 ноября подрядчик, компания «Строймеханизация», должна сдать участок четырехполосной дороги в 619 метров, с широкими тротуарами, наружным освещением и газонами. На газонах, кстати, высажено 182 дерева-крупномера и 88 метров кустарника-живой изгороди. Плюс, построено две остановки для общественного транспорта.

Дорога соединила два перспективных района — «Ньютон» и Тополиную аллею.

Цена вопроса — 58,3 млн рублей. это деньги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В четверг, 19 ноября, новый участок осмотрел губернатор Алексей Текслер. Сегодня он проверяет готовность объектов программы строительства объектов улично-дорожной сети в Челябинске и региона. В частности, побывает на дороге, ведущей в микрорайоне «Белый хутор»; на развязке Травники — Барсуки и на дороге у поселка Десятилетие в Чебаркульском районе; на объектах федеральной трассы М-5.

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