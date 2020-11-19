Народное голосование конкурса «Вкусы России» начнется 19 ноября

Долгожданное народное голосование за любимый продукт питания начнется 19 ноября 2020 года. Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» к экспертной оценке добавляет и народное признание.

За звание лучшего поборются предприятия и фермерские объединения, производящие уникальные продукты. В конкурсе будут участвовать: «Брединское масло» (подсолнечное масло, выращиваемое на самом юге Челябинской области, производитель ООО «Перспектива».), «Аргаяшский гусь» (гусиная тушенка, тушки гуся, производитель кооператив «ГусАр».), «Петровские соления» (квашеная капуста по оригинальным народным рецептам от фермерского кооператива из Красноармейского района), уральские вареники «Казачьи» (сельхозкооператив «Уральское подворье», Агаповский район), «Краснопольский сыр» (сыроварня «Краснопольский сыровар», Сосновский район), «Сыры из Сыростана» (Сыроварня «Известнáя», село Сыростан) и «Султановский сыр» («Султановская сыроварня» из дер. Султаново, Кунашакский район).

Народное голосование за любимые региональные бренды пройдет с 19 ноября до 2 декабря 2020 года на сайте. Найти полюбившийся продукт на сайте можно как по названию бренда, так и по наименованию субъекта федерации. Каждый житель страны сможет поддержать до трех любимых брендов.