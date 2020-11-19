Суд вынес приговор предпринимателю из Магнитогорска, заказавшему своего компаньона

Констанин Андреев свою вину не признал. Фото: Челябинский областной суд

Челябинский областной суд вынес приговор бизнесу из Магнитогорска Константину Андрееву и трем киллерам, которых он заказал, чтобы убить партнера по бизнесу: Рустаму Насырову, Рамилю Хасанову и Евгению Макорину.

— Подсудимым назначено лишение свободы в колонии строго режима на сроки: Андрееву — 17 лет, Насырову — 16 лет 6 месяцев, Макорину — 15 лет 6 месяцев, Хасанову — 15 лет, всем с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из колонии). Кроме того, в качестве материального ущерба с Насырова взыскано 20 тысяч рублей. В пользу супруги и детей погибшего с осужденных взыскано 6 миллионов рублей в равных долях, в пользу сестры умершего — 1 миллион, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Андреев, Макорин, Хасанов свою вину не признали, Насыров взял всю вину на себя — он сказал, что действовал один.

Смягчающими вину обстоятельствами для Андреева стали двое маленьких детей, а также состояние здоровья. Для Насырова — частичное признание вины, и тоже проблемы со здоровьем, для Хасанова — сотрудничество со следствием, для Макорина — изобличение Насырова в краже.

Напомним, убийство бизнесмена произошло четыре года назад. Заказать компаньона — главу ООО «Трансбетонгрупп» Дмитрия Лебедева — Андреева подтолкнули судебные споры из-за распределения прибыли. Он обратился к знакомому Рустаму Насырову и предложил за 850 тысяч рублей похитить и убить Лебедева. Тот, в свою очередь, подключил двоюродного брата и знакомого.

Дмитрия Лебедева убили возле подъезда. Мужчину 30 раз ударили ножом. Он до последнего пытался отбиться от киллеров. Убийцы скрылись, Насыров прихватил при этом телефон убитого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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