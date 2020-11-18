Медицина работает на износ: на Южном Урале появятся еще 94 медицинских объекта

Челябинская область готовит масштабную модернизацию первичного звена медицины. Программа, которая сейчас находится на согласовании в Москве, будет рассчитана на пять лет, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

По словам главы региона Алексея Текслера, к постройке запланированы 94 объекта, в том числе 78 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиники в Миасском, Миньяре, Аргаяше и хирургический комплекс в Нязепетровске. 348 зданий отремонтируют. Базы учреждений заново оснастят техникой и транспортом.

— Подходящее время, чтобы раскрыть все карты. Медицина работает на износ, у многих возникают вопросы, что будет дальше. А будет чудом, если регион умудрится защитить эту миллиардную программу, — добавляют авторы «Челябушки». — Упор в ней сделан на провинцию, крепко связанную оптимизацией несколько лет назад и недополучавшую средства — акценты смещены.

Напомним, накануне глава региона побывал в Красноармейском районе и проверил исполнение планов по строительству ФАПов.