В Челябинской области отремонтировано и построено рекордное число дорог

Фото: Ольга АНТОНОВА

Итог дорожного строительного сезона-2020 в Челябинской области — 800 км отремонтированных и построенных дорог. Объемы беспрецедентные, ведь в прошлом году было отремонтировано 423 км.

60 километров из 800 — новое строительство, 740 км — капитальный ремонт и реконструкция. Позиция губернатора: нужно максимально восстанавливать имеющееся: дорожная сеть в регионе развита достаточно.

Один из примеров реконструкции — дорога, связывающая три поселка в Чебаркульском районе: Барсуки — Щапино — Травники. Казалось бы, всего 8,3 км пути, а люди больше 20 лет маялись на разбитой дороге.

В этом году подрядчик, «УралДорСтрой», восстановил дорогу. Цена вопроса — 79 млн. руб. Гарантийный срок — от 4 лет, в зависимости от вида работ и покрытия.

В четверг, 19 ноября, представитель подрядчика докладывал губернатору о выполненной работе. Сегодня Алексей Текслер осматривает объекты программы дорожных работ нынешнего года. Помимо участка в Чебаркульском районе «УралДорСтрой» работает в Челябинске и по области. У него три асфальтовых завода, он закупает новую технику, так как и далее намерен работать на Южном Урале.

Кстати, о подрядчиках. Сегодня в регионе их 13: никакой монополии, как это было раньше — это установка губернатора.

Объем дорожного фонда в нынешнем году — 20 млрд руб. На следующий год, при всей напряженности бюджета и приоритетных обязательствах в социальной сфере и здравоохранении, объемы дорожного строительства и ремонта сохраняются.