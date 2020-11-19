Кредит для бизнеса в Сбере можно получить за семь минут

Сбербанк подводит промежуточные итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», благодаря которому принятие решения банком о выдаче кредита клиентам среднего и крупного бизнеса — от момента обращения в банк до получения договора — составляет семь минут.

Всего с апреля 2019 года, когда эта программа была запущена, в Челябинске по ней заключено 134 договора на сумму более 7 миллиардов рублей. Качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит кредиты, выдаваемые по «стандартному» алгоритму: так, например, показатель просрочки равен нулю.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Все чаще решения по оборотному кредиту для клиентов крупного и среднего бизнеса Челябинского отделения Сбербанка принимаются за 7 минут. Онлайн-формат и интеграция искусственного интеллекта позволяет добиться высокой скорости принятия решений. Максимальный размер запрашиваемой суммы неограничен и зависит только от оценки клиента банком.

Анатолий Полухин, генеральный директор ООО «Форпост»:

— Со Сбером мы работаем с 2000 года. Именно этот сервис мы протестировали одними из первых, и теперь «Кредит за 7 минут» — самый часто используемый нами продукт в банке. Это очень удобно с точки зрения получения оперативного решения по дополнительному финансированию. Все операции проводятся в личном кабинете в приложении СберБизнес максимально быстро, удаленно и без бумажных документов.

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