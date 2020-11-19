Крути добро: жителям Челябинска предлагают поучаствовать в веломарафоне, чтобы помочь детям с ДЦП

Акция пройдет в декабре в ТРК «Космос».

В Челябинске запустят благотворительный веломарафон, чтобы помочь мальчишкам и девчонкам с ДЦП. В регионе более 4000 детей страдают этим диагнозом. Помимо лечения им нужна полноценная реабилитация, а для этого необходимы специальные тренажеры.

Накануне новогодних и рождественских праздников благотворительный фонд «Настоящий волшебник» проведет акцию «Едем вместе!». Поучаствовав в ней, жители города помогут купить тренажеры детям с ДЦП.

— Сделать это просто — нужно накрутить на обычном тренажере некоторое количество километров. Оборудованная площадка акции будет организована в торгово-развлекательном центре «Космос». Все посетители центра с 18 по 20 декабря могут стать участникам акции, — объясняют организаторы.

Когда общая сумма накрученных километров достигнет стоимости тренажера, партнеры проекта приобретут и передадут тренажеры детям.

Если не хочется крутить педали, но есть желание помочь, можно с 1 декабря заказать на сайте проекта футболку или толстовку с символикой «Едем вместе». А также можно сделать пожертвование детям с ДЦП через фонд «Настоящий волшебник».

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