«Хуже, чем укладывать асфальт в снег»: жителей Челябинска возмутила высадка деревьев в холод

Высаживать зимой деревья, по словам специалистов, даже лучше - это максимально сохраняет их корневую систему. Фото: читатель КП

Читатель КП-Челябинск прислала в редакцию фото, как в микрорайоне «Тополиная аллея» деревья высаживают в мерзлую землю. Высадку она сфотографировали возле детского сада на улице Макеева.

— Садить деревья в минус? Это что-то новенькое... По-моему даже хуже, чем укладывать асфальт в снег, потому что если деревья погибнут — жалко, — прокомментировала увиденное челябинка Марина.

Мы спросили у экспертов, можно ли высаживать деревья зимой. Вы удивитесь, но, оказывается, это даже полезно для них.

— Эта посадка вполне приемлема, особенно для крупномерных растений. Поскольку в такую погоду ком деревьев, которые пересаживаются, не может быть развален, он уже немного цементирован морозом, — объяснила корреспонденту радио КП директор ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук Вера Меркер. — Ком может быть большего размера, чем в весенний, летний и ранний осенний период. По этой причине деревья, пересаживаемые с хорошим, крупным комом, в подготовленную заранее лунку, еще лучше перенесут пересадку, чем деревья с открытой корневой системой или деревья, пересаживаемые в начале лета, в начале осени. Бояться этой процедуры совсем не нужно. Если деревья нужно пересадить сейчас, скорее всего, чтобы закончить озеленительные работы, то такая процедура вполне допустима.

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