В Челябинске вырубят 15 деревьев из-за ремонта Ленинградского моста

Около Ленинградского моста вырубят 15 деревьев. Фото: Cheladmin.ru

Завтра, 20 ноября, в районе Ленинградского моста начнут работы по установке буронабивных свай нового путепровода. Для это срубят 15 деревьев.

В мэрии Челябинска заверили, что беспокоиться не о чем. На месте пеньков появятся новые молодые растения. Все разрешения для проведения работ подрядчик уже получил.

Напомним, в городе затеяли масштабный ремонт Ленинградского моста, который открыли около 20 лет назад. На этой неделе, 16 ноября, там ограничили движение пешеходов.

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