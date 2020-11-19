На фоне пандемии южноуральцы стали в семь раз чаще покупать одежду онлайн

МТС изучила, как изменились предпочтения челябинцев при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 7,7 раза. Также значительно выросли онлайн-транзакции на оплату спорттоваров, страховых услуг и благотворительности.

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки южноуральцев и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи. Вторая волна коронавируса в октябре побудила потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Наибольший рост онлайн-продаж в Челябинской области показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 7,7 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,1 раза до 2059 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса.Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества платежей в онлайне — спорттовары. Прирост в этой категории в октябре составил 4,9 раза год к году, средний чек на оплату уменьшился на 15%. Затем идут страховые услуги — рост в 4,4 раза, снижение среднего чека — 40%.

Снижение среднего чека в половине категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки жители региона стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Наибольшее увеличение среднего чека показали категории — программное обеспечение (+70%) и супермаркеты (+40%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций уменьшилось на 6%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров -на 9%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-знакомства (+2,4 раза) и онлайн-кинотеатры (+63%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.

Учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Челябинской области. Учитывались платежные операции в октябре 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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