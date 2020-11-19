ВТБ в октябре увеличил продажи розничных кредитов на 40%

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В октябре ВТБ увеличил объем выдачи кредитов физлицам до 174 млрд рублей. Этот результат на 6% превосходит показатели сентября нынешнего и почти на 40% – октября прошлого года. По итогам 10 месяцев ВТБ выдал розничным клиентам 1,369 трлн рублей кредитов, что на 8% превышает результат за январь-октябрь 2019 г.

Октябрь стал рекордным месяцем по продажам ипотеки. Объем сделок ВТБ на 58% превысил показатели октября 2019 г., составив почти 100 млрд рублей. Всего за 10 месяцев текущего года банк выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем за январь-октябрь прошлого года. Более того, банку удалось уже сейчас превысить результат всего 2019 г., установив исторический рекорд по выдаче жилищных кредитов.

Продажи автокредитов ВТБ в октябре составили 9,4 млрд рублей, что также стало рекордным результатом в рамках 2020 г. По сравнению с сентябрем 2020 г. объем выдач увеличился на 21%, а с октябрем 2019-го – на 12%. Всего за 10 месяцев этого года клиенты оформили в ВТБ более 72 тыс. автокредитов на 62 млрд рублей, что пока еще ниже результатов прошлого года.

Восстанавливается и сегмент кредитования наличными. В октябре продажи кредитов ВТБ достигли 65 млрд рублей, что сопоставимо с результатами сентября нынешнего года и на 19% превышает значения октября 2019 г. Всего за десять месяцев банк выдал 900 тыс. кредитов на 581 млрд рублей.

– Октябрь стал для ВТБ самым успешным месяцем года с точки зрения продаж розничных кредитов. Несмотря на продолжающийся период пандемии, спрос населения превысил даже показатели марта, которые долгое время оставались рекордными. Этому способствовали факторы снижения ставок по кредитам и действие программ господдержки – в сегментах ипотеки и автокредитов. Свою роль сыграла и цифровизация нашего бизнеса – сегодня уже каждый второй вклад и каждый третий кредит наличными клиенты ВТБ оформляют удаленно. Это позволяет нам держать высокий темп продаж даже при ограниченных личных контактах, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В ноябре ВТБ представил своим клиентам обновленную версию мобильного банка, в котором также планирует развивать онлайн-кредитование. «В ближайшее время мы намерены запустить в ВТБ Онлайн для ограниченного числа клиентов бета-версию онлайн-заявки на автокредит, а в 2021 году масштабировать этот сервис на всех заемщиков, которые смогут получить решение по кредиту за несколько минут. В середине следующего года планируем перевести в мобильный банк и оформление ипотечных заявок. Наша стратегическая цель – доступ ко всем розничным продуктам в дистанционном формате уже в 2022 году», – добавляет топ-менеджер ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)