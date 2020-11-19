ВТБ: кредиты под 2% поддержали миллион рабочих мест

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За время работы по государственной программе кредитования на возобновление деятельности (Программа 696) ВТБ оказал поддержку клиентам, рассчитанную на сохранение более чем 1 млн рабочих мест. Банк оформил 21 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых на сумму свыше 92 млрд рублей. Реализация программы осуществлялась с использованием цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн технологии, предоставляющей участникам программы доступ к необходимым информационным сервисам.

− Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом. В непростое время мы смогли поддержать значительное количество действующих клиентов и оказали помощь новым заемщикам. Совместная работа нашего банка с Правительством и ФНС поддержала миллион рабочих мест. Надеемся, это позволит российскому бизнесу продолжить устойчивую работу с сохранением занятости, − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Среди клиентов, получивших поддержку ВТБ, − АО «Императорский фарфоровый завод», Государственный академический Мариинский театр, АНО ВО «Российский новый университет», компания «Империя Мосигра», рестораны «Якитория», ГУП «БАШАВТОТРАНС» в Башкортостане, ООО Бауцентр Рус в Калининграде, АО «Электротранспорт» в Мурманске, фабрика обуви «Ионесси» в Красноярске, сеть ресторанов «Рестостар» в Челябинске и другие.

Государственная программа кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года и направлена на поддержку отраслей, пострадавших от влияния пандемии COVID-19. Кредиты предоставлялись под 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90% кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности более 80% государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)