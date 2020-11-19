В Челябинской области семья из четырех человек отравилась газом

В квартире произошла утечка газа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 19 ноября, в Чебаркуле обнаружили тела мужчины, женщины и двух мальчиков (9 и 12 лет). По предварительным данным, произошла утечка бытового газа, которым и отравилась семья, сообщает Следственный комитет Челябинской области.

После трагедии СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» ( ч.3 ст.109 УК РФ). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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