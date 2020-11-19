Текслер запретил работу ресторанов в новогодние праздники

Обойдемся без корпоратива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новый Год жителям Челябинской области придется отмечать дома. И никаких корпоративов с гулянкой до утра. В четверг, 19 ноября, губернатор Алексей Текслер ввел новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.

С 1 декабря по 10 января с 23.00 до 06.00 будут закрыты рестораны и предприятий общепита.

А уже с сегодняшнего дня, согласно решения губернатора, бизнесменам и предпринимателям, работающим в сфере общепита, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.

Проводить концерты с участием зрителей можно только поле согласования с минкультом. И с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Как тут не вспомнить концерт БИ-2 и битком набитый танцпол ледовой арены «Трактор».

Кстати, в распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Заказать вкусняшки из ресторана для домашнего торжества можно круглосуточно.

Напомним, неделю назад губернатор продлил режим повышенной готовности на шесть недель, до 27 декабря включительно. Новый пакет ограничений логично вписан в принятое ранее решение.