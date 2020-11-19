Переделать! Текслер раскритиковал качество дороги на «Белый хутор»

Весной 2021 года брак в работе подрядчик будет переделывать за свой счет. Фото: gubernator74.ru

Поселок Западный в ближайшем пригороде Челябинска, в Сосновском районе, — быстро растущая зона жилой застройки. Дорога нужна очень: жители «Белого хутора» работают в большом городе, возят в челябинские школы и детсады детей.

В четверг, 19 ноября, построенную к микрорайону дорогу осмотрел губернатор Алексей Текслер. Стройка участка началась в прошлом году, предстояло продолжить пять км в асфальте. Кстати, после строительства дороги Шагол — Красное поле — п. Полетаево этот участок стане частью «малого обхода» Челябинска.

Пока качество отремонтированного участка оставляет желать лучшего. Глава региона обратил внимание на колейность, которой быть не должно на новой дороге.

— Это новая, долгожданная и востребованная жителями дорога. Не успели ее сделать, а впечатление уже испорчено. У меня нет ощущения, что я проехал по новой дороге, наведите порядок, — обратился он к подрядчику.

Подрядчик развел руками: жители гоняли по свежему асфальту, «разминая» еще не схватившееся покрытие.

— Как вы организовали работу? Почему допустили проезд? Нужно было обратиться к главе района. Исправляйте. Дорога очень нужна, она долгожданная. Наведите порядок. Это всех касается, в том числе — и министерства, — сказал губернатор.

На строительство участка направлено более 377 млн. руб. по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Устранять недочеты подрядчик будет весной 2021 г. за свой счет. Срок гарантии — четыре года.

Участок дороги губернатор взял на особый контроль.

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