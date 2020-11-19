Прокуратура начала проверку после отравления семьи газом в Челябинской области

Прокуратура проверит, как использовалось внутридомовое газовое оборудование
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура начала проверку после смерти семьи из четырех человек в Чебаркуле. По предварительным данным, мужчина, женщина и два мальчика (9 и 12 лет) отравились при утечке бытового газа. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Фото: прокуратура Челябинской области
В ведомстве выяснят, как использовалось внутридомовое газовое оборудование. Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» ( ч.3 ст.109 УК РФ). Результаты проверки и ход дела поставлены на контроль.
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