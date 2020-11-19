На М-5 в Челябинской области появился «лист клевера»

На М-5 у пр. Боровое капитально отремонтирован участок дороги у п. Борового и построена развязка. Фото: gubernator74.ru

Между поселками Боровое и Десятилетие на М-5 в Чебаркульском районе теперь есть современная многоуровневая развязка в форме клеверного листа. Инженерное сооружение с одним мостом построено ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В четверг, 19 ноября, девятикилометровый участок федеральной трассы презентовали губернатору Алексею Текслеру.

— Новая сооружение в форме клеверного листа позволит нам «развязать» перегруженный трафик — с одной стороны. С другой — обеспечить безопасность. Мы установили для пешеходов модульный надземный переход. Смонтировали табло переменной информации над дорогой, чтобы оперативно передавать участникам движения данные о текущей ситуации на трассе, предупреждать о скоростном режиме, о метеоусловиях, — говорит начальник управления Сергей Бойко.

Новый участок дороги — это автоматический пункт весогабаритного контроля, 12 км сетей освещения, 35 км барьерного ограждения. Для отдыха водителей построено три площадки вместимостью 113 автомобилей.

Пропускная способность дороги вырастет с 1,5 тысяч автомобилей до семи тысяч автомобилей в час. Дорога в четыре полосы делит потоки автомобилей.

В начале декабря дорога откроется в тестовом режиме, и 5-7 декабря по отремонтированному участку пойдут машины.

— Большое дело. Фактически от Чебаркуля и дальше по М-5 есть четырехполосное движение от Челябинска. Перекресток на отрезке п. Боровое — п. Десятилетие был всегда аварийным, и со вводом реконструированного участка мы эту проблему закрываем, решается вопрос безопасности движения, — сказал губернатор.

Девять километров дороги М-5 отремонтировано с использованием цементнобетонного покрытия. Срок службы — 12 лет, это в разы больше, чем у привычного асфальтобетонного покрытия. Даже в жаркую погоду цементобетон не дает колеи, не размягчается.

Как пояснил Алексей Текслер, за два года участок дороги М-5 до Миасса будет сделан. Со стороны Башкирии на территории всего Ашинского района за три — четыре года дорога будет расширена до четырех полос. Уже идут подготовительные работы по земле и проектированию.

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