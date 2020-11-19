Педагоги Детских школ искусств Сосновского района получили Благодарности депутата Госдумы

В Доме культуры поселка Рощино прошла Педагогическая конференция, в которой приняли участие представители детских школ искусств. Лучшие из них были отмечены Благодарностями и подарками депутата Государственной Думы Андрея Барышева.

По словам парламентария, роль системы внешкольного образования трудно переоценить, поскольку оно дает возможность раскрыть ребенку творческие способности и таланты, приобрести дополнительные навыки и умения.

— И в этом огромная заслуга педагогов, которые открывают детям дверь в мир музыки, искусства, духовной красоты. Благодаря их труду, неравнодушию, увлеченности ребенок вырастает полноценной, гармоничной и разносторонне развитой личностью. А для многих занятия в Детской школе искусств становятся первым шагов в выборе будущей профессии, — отметил парламентарий.