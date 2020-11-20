Билайн Бизнес запустил цифровую платформу для автоматизации широкого круга задач

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») вывел на рынок цифровую платформу — биллинговое решение для автоматизации расчетов по модели SaaS. Решение позволяет формировать счета клиентам и партнерам, принимать авансы, работать с задолженностью и автоматизировать бизнес-процессы управления своим сервисом.

Интеграционные сервисы обладают большим потенциалом в решении проблемы автоматизации бизнес-процессов и объединении различных систем в единую цифровую платформу.

В качестве системного интегратора Билайн Бизнес объединяет в рамках одной цифровой платформы: платежные системы, управление политикой скидок, расчет маржинальности, автоматизацию процессов работы с дебиторской задолженностью, а также организацию отчетности и загрузку данных в 1С. К примеру, партнеры компании, предоставляющие свои услуги по модели SaaS, доверив все организационные моменты нам, могут полностью сконцентрироваться на важных для себя задачах — улучшении клиентского опыта и совершенствовании своих сервисов.

В то же время компании, не имеющие своих собственных отделов разработки, могут воспользоваться услугой Билайн Бизнес по автоматизации всех бизнес-процессов на основе стека систем поддержки. При этом не потребуется составлять исчерпывающее техническое задание — компания предлагает готовые сценарии на основе имеющегося опыта ПАО «ВымпелКом».

Наше решение подойдет SaaS- и IaaS-сервисам, операторам связи, провайдерам, добывающим, управляющим, а также сервисным и другим компаниям. Облачный биллинг позволит обслуживать до 50 млн клиентов. При этом предусмотрено применение любых систем (авансовых, кредитных или гибридных) и единиц (минут, мегабайт, километров и т.д.) тарификации.

Решение позволяет компаниям вывести бизнес-процессы на качественно новый уровень. Так, система анализирует клиентское поведение и автоматизирует допродажи, формирование персональных предложений и работу по удержанию клиентов. Помимо этого, новая услуга помогает держать под контролем уровень дебиторской задолженности, настраивая автоматические напоминания, списания и блокировку услуг. Для удобства управления сервисом пользователям предоставляется доступ в личный кабинет с широким набором функций.

Биллинговая система интегрируется с внутренними сервисами (CRM, IoT-платформами и системами управления бизнесом), а также платежными системами.

Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»:

— Мы активно занимаемся развитием облачных технологий, видим большие перспективы этого направления и постоянно расширяем линейку облачных решений. Работая над созданием нового сервиса, команда Билайн Бизнес старалась предложить рынку продукт, подходящий всем — от стартапов до крупных компаний. В Облачном биллинге объединены инструменты, которые помогут нашим клиентам улучшить качество бизнес-процессов и предоставляемого сервиса. Для каждого мы готовим индивидуальное предложение: с этой целью выделяется бизнес-аналитик, детально изучающий компанию и ее потребности.