Работы давай! На Южном Урале стартовала программа повышения производительности труда

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В Челябинской области стартовала первая в России уникальная региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда». Реализовывать ее будет региональный Фонд развития промышленности.

В нацпроекте «производительность труда и поддержка занятости» Южнй Урал участвует два года. Более пятидесяти предприятий внедряют принципы бережливого производства. И рост производительности достигает 114 %. Например, миасское предприятие «СпацАгрегат». Критерий нацпроекта — предприятия с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. А как быть малому и среднему бизнесу?

— Этим вопросом задались региональные Минпром и ФРП, «Опора России». Так появилась наша регпрограмма, разработанная по инициативе губернатора, — говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Участвовать в программе смогут предприятия обрабатывающей промышленности. Одна из целей проекта — сохранение трудового коллектива.

Конкурс на участие в программе был объявлен 30 октября. Было подано пять заявок. Экспертная комиссия регионального ФРП одобрила две из них — ООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника».

Кроме того, предприятия должны иметь годовую выпуску в размере от 100 до 400 млн рублей (без НДС). Трудовой коллектив — от 30 человек.