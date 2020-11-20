Райффайзенбанк: пик покупок в аптеках пришелся на март, а визит к врачу клиенты отложили на вторую половину года

Потребительское поведение россиян при покупках в аптеках и медицинских организациях заметно изменилось в 2020 году, показало исследование Райффайзенбанка. Пик покупок в аптеках пришелся на март вместо типичных весны и лета, а визиты в поликлиники и больницы россияне отложили на вторую половину года. При этом средние чеки в обеих категориях практически не меняются. Больше всего в категории здоровье тратят клиенты Райффайзенбанка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

Расходы в аптеках, поликлиниках и больницах практически не менялись с 2018 года. Средний чек в категории «Аптеки» январе-сентябре в 2020 года составил 786 рублей. В 2019 году он составлял 772 рубля, а в 2018-м — 794 рубля.

Расходы в медицинских организациях тоже стабильны: в 2020 и 2019 годах средняя покупка здесь обходилась в 5 тыс. рублей, а в 2018-м — в 5.3 тыс. рублей.

Однако значительно изменилась сезонность. В марте 2020 года наблюдался нехарактерный всплеск количества покупок в аптеках, средний чек в этом месяце также вырос. В предыдущие годы транзакционная активность в аптеках была стабильна на протяжении практически всего года.

Визит в поликлинику или больницу многие отложили на вторую половину года, хотя ранее небольшой рост числа платежей в этой категории наблюдался весной.

Количество транзакций продолжает расти, хотя темп роста замедляется. В июле число покупок в медорганизациях выросло на 24%, в августе — на 7,5%, в сентябре — на 6%. Количество покупок в аптеках каждый месяц росло на 5-7%. При этом средний чек в поликлиниках и больницах снижается снижается, а аптеках остается стабильным.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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