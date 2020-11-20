В Тракторозаводском районе Челябинска выбрали нового главу

Юрий Кузнецов с главой города Натальей Котовой во время объезда района. Фото: Администрация Тракторозаводского района/vk.com

В Челябинске выбрали нового главу Тракторозаводского района. Им стал Юрий Кузнецов, который c августа занимал эту должность как исполняющий обязанности. За него проголосовали 24 из 25 члена районного совета депутатов, один человек воздержался.

Помимо Юрия Кузнецова на пост претендовали бизнесмен Владимир Галышев, первый замдиректора ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин (ранее подавал документы на должность главы города) и директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва ЧТЗ по гимнастике» Александр Сидельников.

Экс-глава района Галина Гаврилова покинула пост в середине сентября. Сейчас она трудится в администрации Центрального района заместителем главы.

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