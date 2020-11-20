Число зараженных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 24 тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 213 новых случаев коронавируса. Детей среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 24 177. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Не обошлось без смертей. Скончались восемь человек — пять мужчин и три женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались пятеро. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли три мужчины (71, 76 и 79 лет) и две женщины (44 и 86 лет).

82-летний пенсионер с коронавирусом умер от атеросклеротической болезни сердца, атеросклероза коронарных артерий. Его ровесник — от ишемической кардиомиопатии, гипертонической болезни с поражением сердца. А у 55-летней пациентки был хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.

Больничные палаты при этом покинули 26 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 16 356 человек. Под присмотром врачей остаются 6 996 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус (спойлер: практически по всем).

Насколько дефицит витамина D влияет на тяжесть заболевания COVID-19, и стоит ли его пить для профилактики, рассказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь. Еще она объяснила, какие значения сатурации у взрослых считаются нормой, и что может вызвать погрешность данных. Самостоятельно измерить уровень кислорода в крови бесплатно можно в 40 аптеках Челябинска. Чтобы вы не мотались по городу в поисках нужной, мы подготовили для вас полный список их адресов.

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