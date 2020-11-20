Чугунный столик работы каслинского завода победил на всероссийском конкурсе

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Мечел»

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») изготовил оригинальный столик, который стал победителем на Всероссийском конкурсе предметного дизайна «Придумано и сделано в России».

Конкурс проводится Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства в формате биеннале (раз в два года). В этом году оргкомитет получил более 1100 заявок из 90 городов России. В шорт-лист вошли 135 работ, созданных дизайнерами из 24 городов. Победителей определяло международное жюри, в состав которого вошли самые авторитетные специалисты в области предметного дизайна.

Столик «Звонец», созданный москвичкой Мариной Шамсутдиновой для своей коллекции «Голос света», победил в категории «Мебель» (номинация «Ремесленный дизайн»). Проектируя изделие, автор удачно обыграла форму языка Царского колокола из Троице-Сергиевой лавры — самого большого действующего колокола в нашей стране. Ей удалось органично сплавить глубоко национальную символику с актуальной формой, функциональностью и лаконичностью, что и было высоко оценено требовательными экспертами.

— Чугун как материал для столика выбран не случайно — он подчеркивает и раскрывает суть предмета. Мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья, которые занимались практической реализацией моего замысла, блестяще справились с поставленной задачей. Считаю победу в конкурсе нашим общим большим достижением и надеюсь на продолжение сотрудничества! — поделилась Марина Шамсутдинова.

— Первое место в одной из категорий престижного конкурса убеждает, что эксперимент удался, и мы имеем хорошие перспективы для работы в новой для нас сфере авторского дизайна, — отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Марина Шамсутдинова с отличием окончила столичную школу дизайна «Детали» по курсу «Создание авторских коллекций и объектов дизайна». Проектированием интерьеров занимается более десяти лет.