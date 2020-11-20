К Сугомакской пещере в Челябинской области сделали эко-тропу

На тропе есть скамейки и информационные стенды. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Кыштыме открылась 900-метровая эко-тропа к Сугомакской пещере. Она начинается от съезда с автомобильной трассы и проходит по существующей лесной дороге.

На протяжении маршрута есть семь стоянок: «Мрамор», «Фауна пещер», «Сталактиты и сталагмиты», «Экспедиция Карпинского», «Спелеология», «Марьины слезы», «Сугомак и Егоза». На них стоят скамейки из переработанного пластика и информационные стенды.

— Экологические маршруты и тропы это — часть системы развивающегося экологического туризма, направленной на оздоровление населения, вовлечение населения в занятие спортом и туризмом, общение с природой, — отметил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков

Отметим, что Сугомакская пещера является единственной на Урале, образованной в мраморе. Ее протяженность составляет 123 метра, а вход в высоту достигает пяти метров.

Отметим, на обустройство экологической тропы потрачено более 841 тысячи рублей, полученных в рамках нацпроекта «Экология».

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