В Челябинске столкнулись шесть легковушек

Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com

В Металлургическом районе Челябинска столкнулись сразу шесть автомобилей. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло днем в пятницу, 20 ноября, в районе Лакокрасочного завода.

— Авария с участием шести легковых автомобилей произошла в 13:17 на Свердловском тракте, — рассказали в управлении ГИБДД по Челябинску. — В результате ДТП никто не пострадал.

Причина аварии в настоящее время устанавливается.

Накануне в Челябинске мужчина попал в больницу, угодив под колеса «Камаза». Мужчину госпитализировали с травмами головы и переломом носа.

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