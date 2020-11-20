«Мы тоже учимся жить в мире здоровых»: дети с ДЦП поддержали льва Симбу из Челябинска

Симба отправится в Африку в конце ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

История спасения львенка Симбы, который готовится к отправке в Танзанию, облетела весь мир. Воспитанники коррекционной школы-интерната № 152 написали письмо в поддержку царя зверей, а также сделали поделки, которые просят отправить в Африку.

— Нам было очень жаль Симбу и мы обрадовались, когда узнали, что он поедет на волю в Танзанию, что его вылечили хорошие добрые люди. Мы надеемся, что ему там понравится и найдет друга, — пишут ребята.

Сибирские дети порадовались, что Симба будет жить там, где тепло.

Воспитанники школы-интерната — дети с ограниченным возможностями. Они как никто другой понимают, насколько тяжело Симбе. Напомним, львенка Симбу искалечил хозяин-фотограф, который использовал его для съемок. Увы, от перенесенных травм лев уже не оправится никогда и не сможет самостоятельно охотиться.

— Мы тоже учимся жить в мире здоровых людей, так как у нас детский церебральный паралич, и мы не всегда можем ходить хорошо, — пишут они.

Напомним, полет Симбы в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew запланирована на конец ноября. Вместе с ним поедет леопард Ева, которую после рождения не признала после рождения мать — она отказалась кормить котенка и даже чуть не растерзала. Это будет первая отправка диких животных в среду обитания из России. Все расходы взяла на себя Русская медная компания.

Фотографии писем предоставлены пресс-службой РМК

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