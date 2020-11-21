Число зараженных коронавирусом в Челябинской области за сутки выросло на 218 человек

За сутки коронавирусом заболели двое школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти число зараженных COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у еще 218 человек, двое из них — школьники. Всего в регионе на утро 21 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 24 395 случаев заболевания.

Пополнилась и печальная статистика новыми смертями. За сутки умерли восемь южноуральцев с коронавирусом. У всех был COVID-19, но непосредственно от него скончались четыре человека: две женщины (87 и 86 лет) и два мужчины (45 и 71 года).

Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания. От хронического пиелонефрита, почечной недостаточности умерла женщина 32 лет. 61-летний мужчина скончался от рака. У 80-летнего мужчины с коронавирусом был постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз венечных артерий, у 95-летней женщины — атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь

За прошедшие сутки из больниц выписали 133 человека, всего с начала пандемии — 16489. На лечении остаются 7073 человека.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус (спойлер: практически по всем).

Насколько дефицит витамина D влияет на тяжесть заболевания COVID-19, и стоит ли его пить для профилактики, рассказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь. Еще она объяснила, какие значения сатурации у взрослых считаются нормой, и что может вызвать погрешность данных. Самостоятельно измерить уровень кислорода в крови бесплатно можно в 40 аптеках Челябинска. Чтобы вы не мотались по городу в поисках нужной, мы подготовили для вас полный список их адресов.

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