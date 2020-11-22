С начала пандемии коронавирусом заразились более 24 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 22 ноября 2020 года составило 24 614. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. За сутки + 219 новых подтверждений, из них четверо школьников. Классы на карантин пока не закрывают.

На лечении находятся 7 246 человек. За прошедшие сутки выписали еще 38 человек, всего 16 527 пациентам удалось победить заразу.

За прошедшие сутки умерло 8 человек. Непосредственно от коронавируса: две женщины 53 и 68 лет, двое мужчин 61 и 64 года.

Не удалось спасти четверых пациентов с сопутствующими заболеваниями:

— женщина, 61 год: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность;

— мужчина 68 лет: туберкулез легкого, шок;

— мужчина, 69 лет: сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных артерий;

— мужчина 72 года: злокачественное новообразование.

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