Из-за штормового ветра на несколько часов задержали рейс из Челябинска на север

Расстояние между Нарьян-Маром и Челябинском составляет почти 1,5 тыс км. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В воскресенье, 22 ноября, на четыре часа задержали прилет рейса из Нарьян-Мара в Челябинск и обратный вылет в столицу Ненецкого автономного округа. Вместо 12:10 он прибудет только в 17:10 и отправится обратно в 17:50.

— Из-за погодных условий самолет еще не вылетел. Пока планируемое время такое, — уточнили в справочной челябинского аэропорта.

Как сообщают в администрации Нарьян-Мара, с вечера пятницы и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. В северном городе бушует сильный штормовой ветер.

Рейсы из Челябинска выполняет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier канадского производства.

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