«Я с вас бабок прилично заработаю»: жена экс-хоккеиста челябинского «Трактора» намерена судиться с фабрикой одежды

Магазины Pop&Popl Екатерины Поповой есть в Челябинске и Казани. Фото: instagram.com/popova_ekaterina_1/

Жена экс-хоккеиста «Трактора» Андрея Попова Екатерина, которая развивает свой бренд одежды Pop&Popl, столкнулась с подделками. В сочинских магазинах продавали похожие наряды с их этикетками.

— Выяснилось это все потому, что девушка скинула нам фото, где был наш костюм, который она купила в шоуруме в Сочи, с нашим пришитым лейблом и этикеткой фабрики, на которой мы вязались, — рассказала Екатерина Попова.

Бизнес-леди намерена подать в суд как на фабрику, так и на магазин. Шансы выиграть есть, ведь бренд запатентован.

— У нас лучшая команда юристов, я с вас бабок, по закону, прилично заработаю, продолжайте в том же духе, — пишет Екатерина Попова.

Скрины: instagram.com/popova_ekaterina_1/

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